Lettera43.it - Incendio a Gallarate, ustioni di secondo grado per il padre di Belen

Leggi su Lettera43.it

Gustavo Rodriguez, ildella showgirl e conduttrice, è rimasto ustionato nella mattinata di giovedì 5 dicembre durante unsviluppatosi accidentalmente in un capannone a, nel Varesotto. Sull’incidente sul lavoro si sta indagando mentre l’uomo, 65 anni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale e poi trasferito al Niguarda per leal volto rimediate a causa di una fiammata. Come riportato dal Corriere della Sera, fonti sanitarie darebbero l’uomo ferito in modo grave, condisulle braccia e sul viso.una prima ricostruzione, l’ipotesi è che si sia trattato di un incidente. L’uomo avrebbe avuto uno spazio da utilizzare come deposito all’interno di un capannone condiviso con alcune attività produttive. Gustavo Rodriguez è ildi, Cecilia e Jeremias.