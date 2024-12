Thesocialpost.it - Fisco, in arrivo 700mila lettere: a chi saranno spedite in Italia e perché

L’Agenzia delle Entrate ha identificato circapartite IVA che hanno riportato incassi inferiori a 15mila euro all’anno, dichiarando anche cifre inferiori a quelle dei propri dipendenti o a quelle indicate come limiti minimi dalper il loro settore. In sintesi, queste partite IVA hanno registrato guadagni notevolmente inferiori rispetto alle stime previste dall’Agenzia.Leggi anche: Da dove arrivano (davvero) le cozze che compriamo o mangiamo al ristoranteOra l’ente ha inviato un messaggio chiaro: c’è ancora tempo per correggere la dichiarazione dei redditi, aggiungendo eventuali informazioni non incluse inizialmente, per evitare problematiche future. Inoltre, per prevenire controlli, è possibile aderire al concordato preventivo entro il 12 dicembre.Le comunicazioni, inviate ieri, riguardano partite IVA che, secondo il, potrebbero essere considerate ‘finti poveri‘, in quanto le loro dichiarazioni risultano molto basse nonostante le loro condizioni economiche suggeriscano introiti più elevati.