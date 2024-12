Festival di Sanremo il Tar della Liguria | Illegittimo l’affidamento diretto alla Rai serve la gara

Leggi su Open.online

Il Tarha dichiaratoRai, da parte del Comune di. I giudici del Tribunale amministrativo regionalentiscono però lo svolgimento dell’edizione 2025. Come assicurato dai giudici nella sentenza: «Risulterebbe evidentemente sproporzionato e irragionevole incidere sull’edizione delgià svolta e sull’edizione che si svolgerà tra pochi mesi». Ma per gli anni a seguire dovrà essere svolta unapubblica aperta agli operatori del settore interessati. Il ricorso è stato presentato da Sergio Cerruti, fino al 2024 presidente dei discografici italiani, che si è mostrato criticato sull’attuale format deldie vorrebbe smantellarlo togliendolo ancheCittà dei Fiori.Il ricorsoIl ricorso è stato avanzato da Cerruti dal 2018 al 2024 presidenti di Afi (Associazione Fonografici Italiani) e managing director dell’etichetta discografica JE che è la società che ha presentato ricorso contro il Comune die Rai riguardoconcessione dell’uso in esclusiva del Marchio “Canzone Italiana”.