Festival di Sanremo, il TAR contro la Rai: "Basta con il monopolio, serve una gara". Cosa rischia la tv pubblica

di, la Raidi perdere la kermesse canora. L’ipotesi di unaper i diritti è sempre più viva. Interviene il TAR., ma non fa rima con la Rai. Almeno non più dal 2027. Ildella Canzone Italiana resta in Liguria, ma cambia trasmettitore. La Rai Radiotelevisione Italiana, in questi anni, ha sempre avuto l’esclusiva della kermesse canora. In realtà era un appalto che si rinnovava a cadenza quinquennale perchè nessun altro si è mai dimostrato all’altezza della proposta.Carlo Conti, i suoipotrebbero essere gli ultimi in Rai (Ansa) – cityrumors.itLa situazione, tuttavia, fra due anni (dopo idi Carlo Conti) potrebbe cambiare. Dal punto di vista formale lo ha già fatto: il TAR della Liguria ha messo in evidenza l’esigenza di unaper ottenere i diritti di trasmissione dell’evento.