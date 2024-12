F1 qualifiche GP Abu Dhabi 2024 | programma date e diretta tv

Leggi su Sportface.it

La F1 raggiunge il circuito di Yas Marina per il ventiquattresimo e ultimo round della stagione: il Gran Premio di Abu. La caccia al titolo piloti si è chiusa a Las Vegas con il trionfo di Max Verstappen, mentre prosegue la lotta per il Mondiale Costruttori. Sono due le squadre in lizza: McLaren e Ferrari. Il team di Woking ha un vantaggio di ventuno punti e si trova – almeno sulla carta – in una posizione di favore, ma il team italiano non ha intenzione di gettare la spugna e tutto è ancora possibile.Il weekend, in scena tra il 6 e l’8 dicembre, entra nel vivo con le, attese per la giornata di sabato. La caccia alla pole position avrà inizio alle 15:00, quando scatterà il semaforo verde della pitlane, dando inizio alla sessione. L’evento sarà disponibile insui canali di Sky Sport Uno e di Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.