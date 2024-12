Secoloditalia.it - È morto Enzo Trantino, principe del foro, politico di rango e punto di riferimento della destra

a Catania all’età di 90 anni(era nato il 20 settembre 1934 a Licodia Eubea), un pilastroitaliana, non solo siciliana. Avvocato penalista di grande fama e padre dell’attuale sindaco di Catania Enrico, è stato parlamentare per nove legislature nelle liste del Msi. E ancora sottosegretario al ministero degli Esteri nel governo Berlusconi tra il ’94 e il ’95.ha attraversato tutta la storia, dal Msi ai nostri giorni. Ed è stato il primo esponentead avere un incarico istituzionale, come presidente di una commissione alla Camera. Da giovane aderì al partito monarchico e poi entrò nel Movimento Sociale Italiano e quindi in Alleanza nazionale.È, esponente di spiccosiciliana e nazionaleIl prossimo 19 dicembre, nella sala adunanze del Tribunale di Catania, avrebbe ricevuto il premio per i suoi 60 anni di attività forense.