Borsa | Milano chiude a +159% Unicredit svetta con il risiko

Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude a +1,59%, Unicredit svetta con il risiko

Ladi, complice il buon passo del credito,in deciso rialzo in una seduta che vede tutta l'Europa positiva. Il Ftse Mib che sale dell'1,59% torna a puntare i 35mila punti. In vetta(+5%) protagonista deldel settore con la doppia partita Banco Bpm e Commerzbank e su cui sono arrivate indicazioni da Orcel in un call chiusa organizzata da Bofa. Smalto anche su Bper (+4,5%) e sulla stessa Piazza Meda (+2,7%). Marginale, invece, Mps (+0,25%). Tra gli acquisti bene Fineco (+2,6%) dopo la raccolta, Intesa (+2,26%) e Popolare Sondrio (+2%). Passo deciso, inoltre, per Tim (+4,45%) e Stellantis (+3,79%), quest'ultima alla ricerca di un nuovo ceo dopo l'uscita di Tavares.