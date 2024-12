Torna a Terracina l’assistenza domiciliare per anziani e disabili

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 dicembre 2024-per, eeducativaper minori. Riprende così dopo lungo tempo un servizio che, come richiesto dall’Ente e come previsto dal contratto di servizio, sarà eseguito dall’Azienda Speciale e sarà rivolto prevalentemente a tre aree di intervento: area dell’invecchiamento, area dellatà e del disagio psichico, area dell’età evolutiva e giovanile.Per quanto riguarda in particolareaglie ai, si tratta di un’attività di supporto insieme alla rete familiare e amicale per favorire lo sviluppo e il sostegno dell’autonomia personale e sociale anche con il coinvolgimento della rete dei servizi del territorio. A questo si affianca il supporto nelle attività ordinarie come la cura e l’igiene della persona, dal lavarsi al vestirsi fino all’aiuto nell’assunzione delle terapie farmacologiche.