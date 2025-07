La vita sospesa di Lorenzo Bonicelli la fidanzata Lisa Rigamonti sui social | Ha bisogno di tutti noi

ABBADIA LARIANA – La vita di Bonni non sarà purtroppo mai più la stessa. A dirlo è Lisa Rigamonti, ventenne di Molteno, fidanzata di Lorenzo Bonicelli, il ginnasta di 23 anni di Abbadia Lariana che la settimana scorsa, durante le Universiadi estive a Essen, in Germania, si è gravemente infortunato, rompendosi il collo. “Quello che è successo è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita – scrive sui social Lisa, anche lei una ginnasta azzurra, come Lorenzo –. Ora la situazione è stazionaria, ma bisogna aspettare per avere certezze sul domani”. Nel post, in cui c’è anche una foto di lei che stringe con la sua mano quella di Lorenzo, con un sensore per monitorare i parametri vitali collegati a un dito, Lisa chiede di sostenere il suo ragazzo: “In questo futuro incerto, Lorenzo avrà più che mai bisogno di noi e di voi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it