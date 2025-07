Fedez furto nella villa a Forte dei Marmi | sparito l’orologio d’oro da 200mila euro

Forte dei Marmi, 30 luglio 2025 – Quell’ orologio ’dimenticato’ in vacanza e l’ipotesi di furto. Il protagonista di una vicenda che ha il sapore del giallo è nientemeno che il cantante Fedez che ha formalizzato al commissariato di polizia di Milano la denuncia per furto del suo orologio in oro lasciato nella villa presa in affitto a Forte dei Marmi. Un accessorio – manco a dirlo – da collezionisti per un valore di mercato di 200mila euro. La vicenda è intricata. Il rapper recentemente ha preso in affitto la lussuosa Villa La Rita sulla via Provinciale, una dimora da sogno che viene affittata per vacanze extralusso con 6 camere matrimoniali con bagno, parco, piscina e angolo bar. 🔗 Leggi su Lanazione.it

