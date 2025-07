Biassa sos per la chiesa | frammenti di ardesia volano giù dalla torre Un simbolo che soffre

La Spezia, 30 luglio 2025 – C’erano già riusciti l’anno scorso con le campane, con una mobilitazione collettiva che le ha restituite con il loro suono alla comunità , ma ora serve una nuova impresa. A Biassa, frazione della città della Spezia, i paesani sono con il fiato sospeso per le sorti del campanile della chiesa di San Martino. In tempi recenti, infatti, sono caduti due pezzetti di arenaria del coppo che unisce i tegoli, precipitati proprio nel piazzale sottostante in cui d’abitudine giocano i bambini e che costituisce un punto di passaggio e di ritrovo fra i più importanti del paese. «Servono interventi urgenti – spiegano i parrocchiani –: sappiamo che don Gianni Sarti, il parroco, ha già parlato con l’economo e che la curia si è data da fare per contattare una ditta di edilizia acrobatica per un sopralluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it