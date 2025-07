La trascina per i capelli poi le frustate | violenza folle in Italia immagini spaventose

Violenta aggressione in pieno giorno a Salerno, nel quartiere Carmine. Un uomo ha picchiato selvaggiamente una donna in mezzo alla strada, sotto gli occhi di decine di passanti. La scena si è consumata nel pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, in piazzetta Monsignor Bolognini, davanti al Santuario della Madonna del Carmine e non lontano dal supermercato Sole365. La donna è stata colpita con una maglietta arrotolata, frustata più volte, poi spintonata e fatta cadere a terra. L’aggressore le ha afferrato i capelli trascinandola sul marciapiede, dove ha continuato a colpirla con calci e pugni, incurante delle urla della vittima e dello sconcerto dei presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La trascina per i capelli, poi le frustate: violenza folle in Italia, immagini spaventose

