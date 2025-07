Leoni l’Inter la più interessata! Ma il Parma è inamovibile

Intervenuto via video YouTube  di Leghe Fantacalcio, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Giovanni Leoni, da tempo nel mirino dell'Inter. CIFRE – Fabrizio Romano, nel solito video Youtube su Leghe Fantacalcio, è tornato a parlare dell'operazione dell'Inter rivolta a Giovanni Leoni, difensore del Parma e nel mirino di mezza Serie A. Queste le sue parole: «Il Parma ha chiesto 40 milioni di euro, l'Inter è stata la squadra che ci ha provato più di tutti. Ma allo stesso tempo sia Milan che Juventus si sono mosse. Posso dire che alle cifre richieste dai ducali, non si è avvicinato ancora nessuno».

Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la verità - Giovanni Leoni-Inter, l’annuncio in diretta spiazza. Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rotto gli indugi sul nome di Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 di proprietà del Parma, accendendo i riflettori su un possibile futuro nerazzurro.

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto - È un calciomercato in cui la Juventus vuole essere protagonista, regalando a Tudor quei rinforzi necessari per permettergli di guidare una squadra competitiva per la vittoria del campionato.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Leoni Inter, il Parma cambia strategia: c’è questa apertura importante, l’affare può chiudersi così - Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo Nonostante le smentite pubbliche di Beppe Marotta, l’Inter non ha affatto ... Lo riporta informazione.it

Leoni Inter, pista raffreddata? I nerazzurri potrebbero tornare alla carica solo in questo caso - Leoni Inter, il giovane centrale del Parma nel mirino: le parole di Marotta frenano ma Biasin non esclude un futuro assalto Il nome di Giovanni Leoni continua a essere fortemente accostato all’Inter, ... Riporta informazione.it