Era morto dopo l’incidente settimana di ricerche vane | lo ritrova il figlio grazie all’AirTag della moto

Ravenna, 30 luglio 2025 – È stato ritrovato ieri, senza vita, Vittorio Buccioli, 58 anni, scomparso una settimana prima, il 21 luglio, dopo una cena a Marina Romea. Il suo corpo giaceva tra l’erba alta, a pochi metri dalla carreggiata di via delle Maone, la strada che era solito percorrere per tornare a casa. Accanto a lui, la sua moto Bmw grigia. L’ipotesi più probabile è quella di un’uscita autonoma di strada avvenuta quella stessa notte, ma saranno le indagini a chiarire le cause dell’incidente. Buccioli era conosciuto a Casalborsetti, dove gestiva con la moglie Mary e il figlio Erik una piadineria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Era morto dopo l’incidente, settimana di ricerche vane: lo ritrova il figlio grazie all’AirTag della moto

Stezzano e il Paleocapa in lutto per Nadia Lepore, morta a una settimana dall'incidente in moto - Si aprirà alle 8.30 di sabato 14 giugno alla Sala del Commiato della Bergamasca a Verdello la camera ardente di Nadia Lepore, professoressa dell'Itis Paleocapa di Bergamo scomparsa lunedì 9 giugno all'ospedale di Borgo Trento di Verona una settimana dopo un incidente in moto lungo la A4.

Sbatte con la moto contro un guardrail, morta dopo una settimana in ospedale - È deceduta dopo sette giorni di coma la donna rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 2 giugno scorso sul tratto veronese dell'autostrada A4.

Scontro fra auto e moto sulla Cassino-Formia, dopo una settimana di agonia muore il 41enne Leandro Garbin - Dopo una settimana trascorsa in ospedale è morto Leandro Garbin. Si trovava in sella alla sua moto sulla Cassino-Formia quando è rimasto gravemente ferito in un tragico incidente.

Tragico incidente in Costiera: scontro tra due moto e uno scooter, un morto e due feriti

