Trump | non ho fatto licenziare Colbert

2.09 Trump nega ogni responsabilitĂ nella chiusura del Late Show e nel licenziamento di Stephen Colbert da CBS, ma non perde occasione per colpire duro. "Non è colpa mia", ha scritto su Truth "è stato cacciato per pura mancanza di talento e per le perdite da 50 mln l'anno che causava alla rete". Trump ha poi preso di mira anche altri conduttori serali: "Il prossimo sarĂ un Jimmy Kimmel ancora meno talentuoso, poi toccherĂ al debole e insicuro Jimmy Fallon". E conclude: "L'unica vera domanda è: chi se ne andrĂ per primo?". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

