Milan Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray | vuole solo il Como

Alvaro Morata spinge per il trasferimento al Como e non si presenta all'allenamento del Galatasaray. Ricordiamo che l'attaccante spagnolo è oggetto di una contesa a tre fra il club lariano, che vorrebbe portarlo in maglia azzurra, il Milan, che è tutt'ora proprietario del cartellino, e il Galatasaray, che ne detiene il prestito. Il giocatore, infatti, a gennaio si è trasferito in Turchia  in prestito fino al 20 gennaio 2026, con un riscatto fissato in 8 milioni ed esercitabile entro il 15 gennaio.

Alvaro Morata non si è presentato all'allenamento di oggi. Il giocatore non è tornato dalla Spagna. Morata vuole che l'offerta del Como venga accettata. Il Galatasaray, nel frattempo, ha chiesto 6 milioni di euro per consentire a Morata di andarsene @yagosabu Vai su X

