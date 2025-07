Temptation Island ieri | la proposta di matrimonio il tradimento e la follia da metaverso

Milano, 30 luglio 2025 – Nella puntata di Temptation Island di martedì 29 luglio è successo di tutto: due falò di confronto anticipati, una proposta di matrimonio, un tradimento e una serie infinita di lacrime. Lo scherzone di Antonio. La proposta di matrimonio. Sarah e Valerio. Maria Concetta e Angelo. Lo scherzone di Antonio. Visto che la fidanzata Valentina lo ha “fatto impazzire” – semplicemente avvicinandosi a uno dei tentatori, senza fare nulla di compromettente -, Antonio medita uno scherzone divertentissimo: con la complicità di Rosario, finge di non pensare più alla fidanzata e di essere attratto dalla single Marta: “Mi sto innamorando” confessa a Rosario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

