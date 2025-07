Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro. CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA. La priorità del mercato in entrata dell’Inter è rappresentata da Ademola Lookman ( leggi le ultime ). Oggi, il presidente Marotta, nel summit alla Lega Calcio, ha avuto modo di parlare con l’ad atalantino, Percassi. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 30 luglio 2025