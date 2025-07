Starmer minaccia il riconoscimento della Palestina Con molti se e molti ma

Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito riconoscerà la Palestina come stato a settembre, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A meno che Israele non faccia la pace.

