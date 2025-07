Visita a sorpresa della regina d’Olanda a Monteriggioni

Monteriggioni, 30 luglio 2025 – Non si sa mai chi bussa alla porta, ma questa volta la visita al MaM - Museo archeologico Monteriggioni è stata molto gradita, in quanto una delle piĂą blasonate del sito. Ieri, la regina madre Beatrice d’Olanda (Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau) esponente della famiglia reale olandese e regina dei Paesi Bassi dal 30 aprile 1980 al 30 aprile 2013, ha fatto visita al noto centro espositivo di Abbadia Isola. La regina è stata accompagnata dalla sua guida ufficiale, Andrea Ghiottonelli, da amici e familiari. Nel tour ha ammirato il Museo e Abbadia Isola con le spiegazioni del direttore Giacomo Baldini, accolta con calore dal personale del complesso monumentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

