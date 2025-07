Rapinatore a 17 anni si finge carabiniere poi spintona l’anziana e fugge con i gioielli

Modena, 30 luglio 2025 – Non ancora maggiorenne, ma con una sfrontatezza e una caratura criminale evidentemente spiccata, ha truffato una pensionata, con l’intenzione di mettere le mani sui suoi monili in oro. Si è finto per questo un carabiniere e, quando l’anziana ha palesato qualche dubbio circa il suo operato, l’ha pure strattonata per guadagnarsi la fuga. Grazie alle indagini della squadra volante e della mobile della questura, però, il giovanissimo rapinatore, che nel frattempo ha compiuto 18 anni, è stato individuato e fermato. La polizia di Stato ha infatti eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità , emessa il 17 luglio scorso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, nei confronti del ragazzo già conosciuto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

