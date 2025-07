Trasporti gratis per gli studenti universitari under 26 | la svolta del Piemonte È la prima regione in Italia

Gli studenti universitari under 26 del Piemonte potranno viaggiare gratis sui mezzi pubblici urbani. L’opzione vale per le cittĂ che hanno aderito, tra cui Torino, Vercelli, Biella, Novara, Asti, Cuneo. E per coloro che risultano iscritti al Politecnico, all’ UniversitĂ di Torino e all’ UniversitĂ del Piemonte orientale. Agli studenti e alle studentesse verrĂ data una tessera, personale e non cedibile, che offrirĂ viaggi illimitati su bus, tram e metro. Oltre al limite dei 26 anni e l’iscrizione attiva all’universitĂ , l’unico altro requisito è avere un reddito Isee valido fino a 85mila?euro. «Siamo i primi in Italia a dotarci di uno strumento che intreccia il diritto allo studio con la mobilitĂ sostenibile e la tematica della qualitĂ dell’aria», dichiara il governatore Alberto Cirio. 🔗 Leggi su Open.online

