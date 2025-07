Quei tre bluff del pokerista Trump

Si moltiplicano i giudizi negativi, quando non indignati, sull’accordo stretto il 27 luglio fra Donald Trump e Ursula von der Leyen riguardo ai famigerati dazi. Accordo. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Quei tre bluff del pokerista Trump

In questa notizia si parla di: trump - quei - bluff - pokerista

Quei segnali del feeling perduto con mister Trump - Il premier time, botta e risposta tra la presidente del Consiglio e un rappresentante di ciascun gruppo parlamentare, è uno show a beneficio del pubblico presto votante.

Cosa c’è nei file del caso Epstein e cosa rischia Trump se è davvero in quei documenti, come dice Musk - Elon Musk ha sganciato una "bomba": "Donald Trump è nei file Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici".

La super bomba Gbu-57 e i dubbi di Trump, quei 30 metri che mancano per distruggere Fordow - Roma, 19 giugno 2025 – Dopo aver approvato i piani di attacco contro l'Iran, il presidente americano Donald Trump sta temporeggiando prima di utilizzare risorse militari statunitensi per colpire gli impianti nucleari iraniani, in primis l’inespugnabile base nucleare di Fordow, scavata in una montagna e sviluppata in profondità , nel sottosuolo.

I mercati vedono il bluff: ecco perché Wall Street non ha paura di Trump - Nonostante i molteplici segnali di incertezza sull’economia mondiale, la Borsa Usa non prende sul serio le mosse del presidente Usa, aspettandosi ad ogni ... Scrive repubblica.it

Trump affronta 250 cause: quei tribunali all’opposizione - Se i Democratici, dopo la sconfitta elettorale, appaiono ancora scossi e in balia dell’uragano Trump, i giudici americani stanno arginando le iniziative del presidente. Da ilmessaggero.it