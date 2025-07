Alla fine della mia carriera parlerò di quello che è successo

2025-07-21 19:02:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: David d E Gea È in uno dei migliori momenti della sua carriera. Il portiere spagnolo ha cambiato rotta dopo più di un decennio nello United e Scommetti sulla Fiorentina. Fino ad oggi, nonostante abbia solo una stagione, ha fatto molto bene. De Gea è stato uno dei migliori portieri del campionato. In un’intervista concessa alla “Cronache D di Spoglyatoio”, il portiere è sincero e se ne è andato Diversi titoli. Ha respinto diversi club inglesi e offerte dall’Arabia per andare a Firenze. Ma il momento clou che è partito nell’intervista è stato quando gli è stato chiesto del suo Firma frustrata per il Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Alla fine della mia carriera parlerò di quello che è successo”

