Terre d’Oltrepò nei guai | Cantine a rischio chiusura istituzioni disinteressate

Broni (Pavia) - “Con le risorse attualmente disponibili le cantine di Broni e Stradella non sono in grado di aprire gli impianti non potendo procedere alle necessarie manutenzioni, e quindi non possono ricevere i conferimenti dei soci dell’imminente vendemmia 2025”. I collegi sindacali di Terre d’Oltrepò Scapa e Terre d’Oltrepò Spa hanno inviato una lettera al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e delle Imprese Adolfo Urso, al governatore della Regione Attilio Fontana, all’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, al presidente della Provincia Giovanni Palli e a Confcooperative oltre ai sindaci di Broni, Casteggio e Santa Maria della Versa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

