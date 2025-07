La banda saccheggia le farmacie Tre colpi in sequenza in una notte I ladri ripresi dalle telecamere

Pistoia, 30 luglio 2025 – La razzia è durata poco più di due ore. Una notte di saccheggi nelle farmacie della provincia quella tra lunedì e martedì. Tre i negozi visitati dalla banda che sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza degli esercizi: i sospetti si concentrano su tre uomini. Sulle loro tracce i carabinieri di Pistoia, che sono subito intervenuti. Il primo colpo è andato in scena alle 2,45 nella farmacia della Vergine, in via Benedetto Croce, all’ingresso di Pistoia. I tre, ripresi dalle telecamere, avrebbero forzato la saracinesca e poi sfondato la porta a vetri scorrevole usando il chiusino di un tombino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: telecamere - banda - farmacie - notte

