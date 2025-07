trump punta ad annullare storica sentenza contro i gas serra

L'amministrazione di Donald Trump ha proposto di abrogare una storica sentenza del 2009 secondo cui i gas serra rappresentano una minaccia per la popolazione. Lo riportano i media americani. Quell'anno, l'allora presidente Barack Obama stabilì due principi fondamentali: il primo che i gas serra, tra cui l'anidride carbonica e il metano, mettevano a repentaglio la salute e il benessere pubblico; e il secondo che le emissioni delle auto contribuivano a tale pericolo. Ora l' Epa, l'agenzia per la protezione ambientale guidata da Lee Zeldin, sta cercando di ribaltare questi capisaldi e stabilire invece che "non vi sono sufficienti informazioni affidabili per sostenere che le emissioni di gas serra dei nuovi veicoli a motore e motori negli Stati Uniti causino o contribuiscano a mettere in pericolo la salute e il benessere pubblico sotto forma di cambiamento climatico globale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

