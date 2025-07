Carrara, 30 luglio 2025 – Un esemplare di tartaruga Caretta Caretta ha deposto le uova sulla spiaggia dello stabilimento balneare Mistral. Adesso l’area è stata messa in sicurezza in vista della schiusura delle uova, che dovrebbe avvenire tra i 45 e i 50 giorni. L’esemplare ha deposto le uova nella notte tra lunedì e martedì, mentre un primo tentativo lo aveva fatto domenica notte. A mettere in sicurezza il nido sono stati i militari Capitaneria di porto in stretta collaborazione con il personale del Wwf di Massa Carrara. Si tratta del primo nido rinvenuto a Marina dopo molti anni, ma è giĂ il settimo caso documentato lungo la costa apuo versiliese solo in questa stagione, con sei nidificazioni accertate nel territorio di Marina di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Caretta caretta nidifica a Marina. Uova di tartaruga al bagno Mistral