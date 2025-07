Bancarotta fraudolenta | sequestrate quote societarie per 50 milioni a due imprenditori bergamaschi

L’OPERAZIONE. La Guardia di finanza di Bergamo ha eseguito un sequestro preventivo delle quote societarie riconducibili a Cristian e Massimo Vitali di Cisano Bergamasco, indagati per bancarotta fraudolenta. La replica dei fatelli Vitali: «Mero equivoco processuale, chiariremo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bancarotta fraudolenta: sequestrate quote societarie per 50 milioni a due imprenditori bergamaschi

