Numero di telefono sbagliato salta la visita attesa mesi

Grosseto, 30 luglio 2025 – Otto mesi di paziente attesa, poi la beffa: la visita oculistica che salta per un “8” al posto del “9” nel numero di telefono del paziente prenotato e tutto deve ricominciare da capo. Risultato finale: il cittadino grossetano con ogni probabilitĂ dovrĂ aspettare almeno altri 8 mesi per poter procedere alla visita oculistica per la quale aveva pure pagato il ticket. Tutto ha inizio nello scorso mese di novembre quando l’uomo prenota la visita oculistica, primo accesso. L’appuntamento, viene fissato al 22 luglio 2025 e due giorni prima di questa data l’uomo paga il ticket. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Numero di telefono sbagliato, salta la visita attesa mesi

