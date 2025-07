Deriva antisemita la storica Anna Foa | La causa? Le scelte di Netanyahu

"L'impennata degli episodi di antisemitismo preoccupa ma non stupisce. É la diretta conseguenza di quanto sta succedendo a Gaza". Anna Foa, storica e saggista, recente vincitrice del Premio Strega con Il suicidio di Israele (Laterza, pp. 104), conferma la sua voce fuori dal coro dell'ebraismo italiano. Dal papà ebreo picchiato e umiliato davanti al figlio di 6 anni in un autogrill vicino a Milano, ai turisti israeliani sempre più spesso insultati o respinti da ristoranti dalla Spagna alla Grecia. Cosa sta succedendo? "Stiamo assistendo a episodi tristi e deprecabili, talvolta anche gravi o gravissimi, che colpiscono indistintamente persone ebree, solo in quanto ebree, immaginandole complici del governo israeliano".

La storica Anna Foa: “L’opposizione dei soldati può fermare Israele” - Roma, 27 maggio 2025 – La storica Anna Foa, primogenita di Vittorio, è autrice di studi di storia culturale della prima età moderna e di opere sulla storia degli ebrei in Italia e più in generale in Europa.

Mentre nelle ultime ore si torna a parlare di una tregua a Gaza, alcuni rappresentanti del Governo criminale di Netanyahu svelano i loro reali piani: bisogna “annettere” la Cisgiordania a Israele, è una “opportunità storica che non dobbiamo perdere”. È l’ennesi Vai su Facebook

