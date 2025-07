Cavallari oggi estradato in Italia | in quale carcere verrà rinchiuso il latitante

Ancona, 30 luglio 2025 – Andrea Cavallari verrà rinchiuso oggi nel carcere di Civitavecchia. Il latitante della banda dello spray che causò la morte di sei persone alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, catturato dalla polizia spagnola a Lloret de Mar dopo due settimane di latitanza-vacanza, arriverà a Roma oggi e sarà subito trasferito nella vicina località di mare della costa laziale. Sulla pratica di estradizione c’è stata un’accelerazione dalla Spagna. Andrea Cavallari, 26enne di Bomporto (Modena), aveva fatto perdere le sue tracce approfittando del permesso premio per la sua laurea a Bologna per poi essere catturato a Barcellona dopo due settimane di latitanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Andrea Cavallari in Spagna con un “kit del fuggiasco”. Sarà trasferito nel carcere di Brians - Ipotesi fiancheggiatori, forse conosciuti dietro le sbarre, per il 26enne condannato per la strage di Corinaldo ed evaso da Bologna dopo la laurea.

Strage alla Lanterna Azzurra, Cavallari evade dopo la laurea. Gli era stato concesso il beneficio di uscire dal carcere di Bologna senza scorta - ANCONA «Non voglio giustificarmi e non voglio nascondermi per sminuire le mie azioni. Le ho fatte e voglio pagare quello che mi spetta, continuando a chiedere scusa».

Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi” - Bologna, 8 luglio 2025 – “ Ci voleva la scorta. Non dovevano farlo uscire da solo, è stato uno sbaglio”.

