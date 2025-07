Le teorie infondate sui vaccini e il Long Covid

Diverse condivisioni Facebook pendono dalle labbra del dottor Geert Vanden Bossche. Descritto come «virologo», il medico belga ha affermato in una intervista che ci sarĂ una sorta di pandemia dovuta ai vaccini Covid. Questi infatti sarebbero la vera causa del long Covid. Un fenomeno creato da Big Pharma per coprire i danni da vaccino. Avevamo trattato narrazioni No vax simili sulle origini del long Covid in un articolo precedente. Per chi ha fretta:. Secondo un medico belga il long Covid sarebbe un termine di facciata per coprire gli eventi avversi gravi dei vaccini.. In realtĂ le conseguenze a lungo termine che potrebbero esserci a seguito della malattia sono documentate, così come gli effetti benefici dei vaccini Covid. 🔗 Leggi su Open.online