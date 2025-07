Crema bufera sul calcio | due club sportivi nel mirino della Finanza | contestati oltre 3 milioni

Crema – Calcio nella bufera per i risultati dell’inchiesta, durata parecchi mesi, della Guardia di finanza di Crema in merito al comportamento di alcuni amministratori. Le Fiamme Gialle non nominano la società coinvolta ma in città i rumors sono molto forti. Al termine di un’indagine articolata e complessa i Finanzieri della Compagnia di Crema hanno denunciato sei persone fisiche, in qualità di amministratori di diritto e di fatto di diverse società , per una serie di gravi reati fiscali e finanziari. Dal 2017 al 2020 gli indagati avrebbero emesso fatture per operazioni inesistent i beneficiando così di risorse pubbliche e di notevoli risparmi di imposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

