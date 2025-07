Prato tribunale in tilt Manca metà del personale Impasse per 10mila sentenze

Prato, 30 luglio 2025 – Diecimila sentenze accumulate dal 2012 al 2021 a cui manca la dichiarazione di irrevocabilitĂ senza la quale non possono essere eseguite. Succede anche questo al tribunale di Prato alle prese da anni con una scopertura di organico del personale amministrativo del 47% e del 40% in procura. Una vicenda che ha del grottesco, come le tante che hanno interessato il palazzo di giustizia pratese che, appena sette mesi chiuse a causa di un black out provocato da un topo nella cabina elettrica. Alle tante magagne strutturali (l’archivio è inagibile per pericolo crolli, per fare un esempio) si affiancano quelli della mancanza di personale amministrativo che possa dare esecuzione alle sentenze: senza l’irrevocabilitĂ la sentenza è nulla e il rischio di prescrizione per l’esecuzione pena è alto. 🔗 Leggi su Lanazione.it