Kamchatka | sisma forza 8allerta tsunami

2.20 Una forte scossa di magnitudo 8 alle 19:24 ET (circa 1:24 ora italiana) al largo della penisola russa della Kamchatka, ha spinto le autorit√† giapponesi e del Pacific Tsunami Warning Center ad emettere allerta tsunami per le coste del Pacifico in Giappone, Alaska e Hawaii L'Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha emesso un tsunami advisory, stimando onde fino a un metro lungo la costa pacifica del Giappone, sebbene solo lievi scosse siano state percepite nell'isola di Hokkaido. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: tsunami - kamchatka - allerta - sisma

Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: scossa devastante, allerta tsunami per Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii - Un terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito oggi la regione orientale della penisola della Kamchatka, circa 133?km a sud?est di Petropavlovsk?Kamchatsky.

Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: scossa devastante, allerta tsunami dalla Russia ad Alaska e Hawaii - Un forte terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito la regione orientale della penisola della Kamchatka, circa 133?km a sud?est di Petropavlovsk?Kamchatsky.

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 7.4 al largo della Kamchatka: scatta l'allerta tsunami - Violento terremoto al largo della penisola di Kamchatka, nell?estremo oriente russo. Secondo il Centro tedesco GFZ (German Research Centre for Geosciences), l?evento ha raggiunto la.

Terremoto al largo della Kamchatka: tremano le case, revocato allerta tsunami

Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: scossa devastante, allerta tsunami per Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii - 0 ha colpito oggi la regione orientale della penisola della Kamchatka, circa 133 km a sud est di Petropavlovsk Kamchatsky. Scrive msn.com

Allerta tsunami nel Pacifico dopo scossa al largo Russia - Allerta tsunami nel Pacifico dopo un terremoto di magnitudo 8 al largo della costa russa. ansa.it scrive