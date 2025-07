Franchise 9-1-1 di abc e date di premiere autunnale di grey’s anatomy

Il palinsesto autunnale di ABC si arricchisce con le date di debutto di alcune delle sue serie più apprezzate. La programmazione, che include titoli come Grey’s Anatomy, 9-1-1 e il suo nuovo spin-off, 9-1-1: Nashville, subirà un anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Questa modifica strategica mira a consolidare la posizione delle produzioni di punta durante i mesi più caldi dell’anno. anticipi delle puntate di fall per le serie abc. nuove date di debutto per Grey’s Anatomy, 9-1-1 e 9-1-1: Nashville. Le tre produzioni principali del network sono state anticipate di circa una settimana e andranno in onda a partire da giovedì 9 ottobre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

