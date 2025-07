Gozzi Federacciai sui dazi | Von der Leyen inadeguata Paghiamo anni di errori

Roma, 30 luglio 2025 – Domanda a bruciapelo: nei panni di von der Leyen, avrebbe firmato l’accordo sui dazi? “Faccio un altro mestiere – risponde Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e alla guida di Duferco –, ma noto che alcuni argomenti non sono stati neanche sfiorati. Mi riferisco ad esempio ai dazi interni esplicitamente richiamati nel rapporto Draghi, che hanno effetti negativi sull’intero sistema industriale Ue”. ANTONIO GOZZI PRESIDENTE FEDERACCIAI Una svista? “Una scelta. PerchĂ© fanno parte del sancta sanctorum del green deal e dei disastri di Timmermans e di von der Leyen. Eppure, erano stati citati esplicitamente nella lettera con cui Trump ha annunciato i dazi per l’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

