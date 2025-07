La riqualificazione ‘green’ da 1 miliardo di Cadorna e gli altri alberi spariti dai progetti immobiliari

Foreste urbane, boschi verticali e orizzontali, passerelle che ammantano di verde i grandi progetti di rigenerazione della città ma che alla fine spariscono nel nulla. Stralciati, dimenticati, sacrificati. Spesso il verde pubblico viene strumentalizzato. Dai costruttori, perché sulla carta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: progetti - riqualificazione - green - miliardo

Progetti di riqualificazione di via Borgata e via Pertini, l'amministrazione incontra i cittadini - Al via il ciclo di incontri della giunta comunale con i residenti delle frazioni: il primo appuntamento è per mercoledì 7 maggio, alle ore 21, presso la sala Don Fiorenzo alla parrocchia di Ospedaletto.

Da Parchi del Ducato due progetti strategici per la biodiversità : ecodotto faunistico e riqualificazione di zone umide - L’Ente Parchi del Ducato, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, conferma la propria attenzione alle politiche di tutela ambientale e valorizzazione del territorio grazie a due interventi strategici che puntano alla conservazione della biodiversità e al rafforzamento della rete ecologica.

Riqualificazione viale Pola, campo sportivo e aree contermini: 23 progetti candidati - OSTUNI - Si sono ufficialmente chiusi i termini per la partecipazione al concorso di progettazione “Cuori – Centralità urbane di Ostuni da riconnettere e integrare”, promosso dal Comune di Ostuni e dedicato alla rigenerazione urbana di un’area strategica della città , comprendente viale Pola, il.

La riqualificazione ‘green’ da 1 miliardo di Cadorna e gli altri alberi spariti dai progetti immobiliari; Tre miliardi di euro per finanziare 1.080 progetti; Cresce il dibattito sul Salva Milano. Ecco i progetti in cantiere in città .

Il 35% del nuovo bilancio alle politiche green, oltre 700 miliardi fino al 2034 - Il 35% del prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) sarà destinato a sostenere gli obiettivi climatici e ambientali dell'Ue, mobilitando oltre 700 miliardi di euro tra 2028 e 2034. Lo riporta ansa.it

Dall'Ue quasi un miliardo di euro per 15 progetti di idrogeno green - RIPRODUZIONE RISERVATA Dalla Spagna alla Germania passando per i Paesi Bassi, la Finlandia e la Norvegia. Si legge su ansa.it