Giovani in cammino per il Giubileo | In centinaia sui passi della fede

Macerata, 30 luglio 2025 – Pellegrini di speranza, per il Giubileo dei Giovani. Circa duecento ragazzi e ragazze del Maceratese sono in cammino da lunedì, percorrendo una parte della Via Lauretana, e ieri pomeriggio hanno fatto tappa a Macerata. Sono partiti dalla basilica della Santa Casa di Loreto; da qui trecento giovani della regione – tra cui appunto i duecento della nostra provincia- si sono messi in marcia per raggiungere la prima meta a piedi, mentre altri 334 pellegrini si sono diretti in pullman a Roma. Il tragitto individuato, in collaborazione con il Tavolo di concertazione per i Cammini Lauretani, consiste in quattro tappe per un totale di circa 62 km da Loreto a Tolentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it