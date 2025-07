Datemi i soldi o vi accoltello Giovani rapinati in Santo Stefano da un coetaneo per 1 euro

Bologna, 30 luglio 2025 – Ha agitato un coltello davanti ai loro visi, per intimorirli mentre chiedeva loro dei soldi. Poi, ha puntato l’arma direttamente al loro stomaco, spaventandoli e riuscendo, in questo modo, nel suo intento: portare via ciò che avevano in tasca. E cioè un solo euro. Un altro episodio di rapina macchia il cuore del centro storico, questa volta ai danni di un gruppo di quattro adolescenti 17enni, che sono stati aggrediti in zona Santo Stefano da un altro giovane, poco più grande di loro, che è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo della polizia. È successo sabato sera, all’angolo tra le vie Santo Stefano e Rialto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Datemi i soldi o vi accoltello”. Giovani rapinati in Santo Stefano da un coetaneo per 1 euro

