Arrestata Carla Zambelli deputata italo-brasiliana

Colpo di scena a Roma: è stata arrestata Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall’Interpol per una condanna a dieci anni di carcere. Il fermo è avvenuto nella Capitale nelle prime ore del mattino di martedì 29 luglio. Su di lei pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità brasiliane. Zambelli, figura di spicco del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro, è nota anche per le sue dichiarazioni provocatorie e le posizioni di estrema destra. In Brasile era stata condannata per un grave caso di hackeraggio, che ha coinvolto il sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia (CNJ), una delle istituzioni chiave del sistema giudiziario del Paese sudamericano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Arrestata Carla Zambelli, deputata italo-brasiliana

In questa notizia si parla di: arrestata - carla - zambelli - deputata

Arrestata a Roma Carla Stagno, spietata santona di Moncalieri: deve scontare nove anni di carcere - La Polizia di Stato ha arrestato, a Lido di Ostia (RM), una donna di 55 anni, condannata in via definitiva alla reclusione di 9 anni per i reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021.

Arrestata a Roma Carla Zambelli, deputata italo-brasiliana ricercata da Interpol - Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile, è stata arrestata a Roma.

Arrestata a Roma Carla Zambelli, deputata italo-brasiliana condannata per hackeraggio - Carla Zambelli, deputata brasiliana condannata in patria a dieci anni di carcere, è stata arrestata oggi a Roma.

Roma, arrestata la deputata italo-brasiliana Carla Zambelli: chi è e perché era ricercata dall’Interpol. Esponente di spicco della destra bolsonarista è stata condannata in Brasile per aver violato i sistemi informatici del Consiglio nazionale di giustizia. Vai su X

Arrestata a Roma Carla Zambelli, deputata italo-brasiliana ricercata da Interpol; Carla Zambelli, arrestata a Roma la deputata italo-brasiliana; È stata arrestata a Roma la deputata brasiliana Carla Zambelli.

Carla Zambelli, arrestata a Roma la deputata italo-brasiliana - Arrestata a Roma Carla Zambell i, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile. corriere.it scrive

Arrestata a Roma la deputata brasiliana Carla Zambelli - Carla Zambelli, deputata brasiliana condannata in patria a dieci anni di prigione e riparata da mesi in Italia, è stata arrestata a Roma. Scrive informazione.it