Addio alla Libreria dei Ragazzi chiusa dopo 53 anni | Eppure ai tempi dello smartphone ai bambini sfogliare un libro fa crescere

MILANO – “Milano trabocca di stimoli, tempi frenetici e veloci, e in tutto questo da fare a volte finisce che comunque ci si senta soli. E questo accade anche ai bambini. Noi abbiamo aperto un libro, abbiamo condiviso un tempo e abbiamo provato a renderli meno soli”. La libraia e pedagogista Silvia Neri è insieme a “Giovedì”, il guardiano della Libreria dei ragazzi. In fondo è ancora il suo custode e ha l’aria di non volere arrendersi, nonostante gli scaffali vuoti, la saracinesca di via Tadino abbassata e i messaggi intrisi di nostalgia e affetto lasciati sulle vetrine di quel simbolo della Milano rivoluzionaria chiuso dal caro-affitti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: libreria - ragazzi - tempi - bambini

Firmacopie con Alice Hemming e Nicola Slater alla Libreria dei Ragazzi - La Libreria dei Ragazzi di Pisa è lieta di concludere i festeggiamenti per il suo cinquantesimo anniversario con un evento speciale: un firmacopie eccezionale con Alice Hemming e Nicola Slater, rispettivamente autrice e illustratrice della serie bestseller 'Il ladro di.

Continuano gli eventi per i 50 anni della Libreria dei Ragazzi - Non si fermano gli eventi organizzati dalla Libreria dei Ragazzi per festeggiare le 50 primavere nella storica sede di Via San Francesco.

Chiude la Libreria dei Ragazzi di Milano: “Un dolore. Ma diciamo arrivederci, abbiamo ancora tanto da dare a questa città ” - Milano – “Vi ringraziamo tutti per questo momento di festa. Ma nello stesso tempo non riusciamo a essere allegri per il dolore di dover lasciare questo posto”.

Torna il DORY DAY! Sabato 18 ottobre 2025 in tante librerie per bambini e ragazzi in tutta Italia! Quest'anno sarà un’edizione davvero speciale: festeggiamo l’arrivo in libreria del settimo, attesissimo volume della serie Dory Fantasmagorica – Al centro dell Vai su Facebook

Premio Denti 2025: la migliore libreria per bambini e ragazzi è Il Mosaico di Imola; Libri per ragazzi : La carta resiste al boom digitale; Chiude la Libreria dei Ragazzi di Milano: “Un dolore. Ma diciamo arrivederci, abbiamo ancora tanto da dare a questa città ”.

14 libri per bambini e ragazzi da leggere sotto l’ombrellone - Divisi in 7 libri dedicati ai più piccini e 7 dalle medie in poi ... Secondo iodonna.it

I libri dell'estate, grandi storie per bambini e ragazzi - Arriva in libreria l'8 luglio con Mondadori "Il formidabile furto del quadro più famoso del mondo", scritto da Nicholas Day e adatto a ragazzi dai 10 ai 14 anni. Scrive ansa.it