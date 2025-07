Mi vuoi sposare? Temptation Island colpo di scena clamoroso | lacrime in diretta

Colpo di scena clamoroso nell’ultima puntata di Temptation Island. Antonio ha deciso di sorprendere tutti, concludendo il suo percorso nel reality con una proposta di matrimonio a Valentina. Un momento storico per il programma di Canale 5, mai accaduto prima, che ha commosso il pubblico. Ma la sorpresa è arrivata solo dopo uno scherzo ben orchestrato con la complicitĂ di Rosario, fidanzato di Lucia. Antonio ha deciso di mettere alla prova i sentimenti di Valentina, fingendo un avvicinamento alla tentatrice Marta. Le immagini, volutamente ambigue e costruite ad arte, sono state mostrate a Valentina, che non ha nascosto il suo dolore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mi vuoi sposare?”. Temptation Island, colpo di scena clamoroso: lacrime in diretta

