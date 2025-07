Ucrainabombe su campo militare | 3 morti

1.14 Tre soldati ucraini sono stati uccisi e 18 feriti in un attacco russo contro un campo di addestramento. Lo ha annunciato l'esercito ucraino su Facebook senza specificare dove sia avvenuto l'attacco. Nella notte scorsa, almeno 25 civili sono stati uccisi e più di 70 feriti in una serie di attacchi russi. Tra le vittime anche 15 detenuti di una colonia penale nella regione meridionale di Zaporizhia. Zelensky ha denunciato l'attacco "deliberato e intenzionale".Il Cremlino ha negato di aver colpito struturecivili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti - Occhi puntati sul vertice Russia-Ucraina in Turchia, per sperare in una tregua. Ma Putin non conferma la sua presenza mentre le armi non tacciono sul campo.

Ucraina: Memorial, volontario italiano morto sul campo di battaglia - Milano, 21 mag. (LaPresse) – “Il nostro amato fratello italiano Antonio Omar Dridi, che aveva prestato servizio in Ucraina come volontario, è morto sul campo di battaglia”.

Ucraina, un volontario italiano morto sul campo di battaglia. Era originario di Palermo - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – E’ morto in battaglia in Ucraina un volontario italiano impegnato al fronte con le forze di Kiev.

#Putin sta approfittando della debolezza che #Trump ha messo in campo nelle scelte sull’Ucraina facendo il duro con #Zelensky che è il più debole, e con un atteggiamento più conciliante con l’aggressore. Rispetto a un anno fa, la Russia ha decuplicato i bo Vai su Facebook

Ucraina, droni e la gamification rivoluzionano il campo di battaglia: premi a punti per l'esercito; Portaerei e navi da guerra russe nel Mediterraneo. Aiea, centinaia di spari ieri dentro centrale Zaporizhzhia; Ucraina, Trump: non tollererò a lungo posizione Kiev su tregua.

Ucraina, 21enne italiano muore sotto bombe in campo addestramento Kiev - Un 21enne di origine ucraina, poi adottato in Italia e residente in Veneto, è morto nel bombardamento di un campo di addestramento in Ucraina, dove era andato a combattere come volontario. Scrive rainews.it

La guerra e le bombe sui civili: in Ucraina ucciso bimbo di 10 anni, a Gaza altra strage nel campo degli sfollati - La guerra e le bombe sui civili: in Ucraina ucciso bimbo di 10 anni, a Gaza altra strage nel campo degli sfollati ... Lo riporta blitzquotidiano.it