Intermarine niente parcheggi La protesta del sindaco di Ameglia | Zona in situazione critica

Val di Magra, 30 luglio 2025 – È scontro tra il Comune di Ameglia e quello di Sarzana per i parcheggi previsti nell’ambito dell’ampliamento del cantiere navale di Intermarine. L’amministrazione comunale di Sarzana, non disponendo ancora Intermarine di un’area idonea alla realizzazione dell’intervento, ha infatti deciso di rinunciare ai parcheggi (circa 2 mila metri quadrati, a non piĂš di 200 metri dallo stabilimento di via Alta sul Magra), che erano stati inseriti tra le opere di urbanizzazione a carico della societĂ , preferendo ’monetizzare’il tutto: Intermarine pagherĂ 577.303 euro in tre rate. 🔗 Leggi su Lanazione.it