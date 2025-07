Firenze panini in strada e boutique deserte | Un ticket per chi resta poche ore

Firenze, 30 luglio 2025 – Volti stanchi, ciabatte, panini consumati in terra davanti alle vetrine. Nelle boutique scrigno di Ponte Vecchio la crisi si fa sentire. Fernando Vettori, titolare della gioielleria Vettori, è netto: "Un luglio così non lo abbiamo mai visto, nemmeno durante il Covid, quando aprivamo a singhiozzo". St avolta però non è il virus a svuotare le vetrine, ma un turismo "sciatto", "mordi e fuggi", senza capacità di spesa. Tanta folla in strada, pochi dentro i negozi. "Mangiano per terra, davanti alle vetrine. Arrivano con i pullman. Quelli più ’benestanti’ vanno al supermercato, ma nessuno entra più da noi" racconta. 🔗 Leggi su Lanazione.it