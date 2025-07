Corse clandestine tra le auto La denuncia dei residenti | Il sabato strade come piste

Valdinievole, 30 luglio 2025 – “Corse clandestine tra le auto sulle strade nella Nievole”. È questo l’allarme lanciato da alcuni residenti nella zona della Nievole, che lanciano anche un appello. “Spesso, al sabato sera, si svolgono vere e proprie corse clandestine tra auto sulle strade del territorio”, denunciano gli abitanti del posto, spiegando come le vetture siano solite scendere a forte velocità da via delle Vigne, da Montecatini Alto, fino a raggiungere la rotonda che immette in via della Nievole, a lato dell’ufficio postale. “Proprio in questo punto, poco tempo, una di queste macchine è sbandata e si è rigirarata su se stessa - ricorda un testimone -, fortunatamente senza conseguenze per persone e cose. 🔗 Leggi su Lanazione.it