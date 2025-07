Allenarsi bene significa conoscere i propri limiti | il ruolo della prevenzione per chi fa sport

Nel mondo dello sport, anche quando non è legato alla competizione, la cultura del “di più” spesso prende il sopravvento. Più chilometri, più carichi, più sudore, più risultati. Ma il vero atleta – anche quello che si allena per passione e non per un trofeo – sa che il miglioramento non nasce solo dallo sforzo, bensì dalla conoscenza dei propri limiti. E questa consapevolezza si costruisce con un elemento chiave: la prevenzione. Chi fa sport in modo non agonistico – dai corridori amatoriali ai frequentatori regolari della palestra, fino agli appassionati di calcetto, nuoto o padel – sottopone il proprio corpo a uno sforzo fisico significativo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Allenarsi bene significa conoscere i propri limiti: il ruolo della prevenzione per chi fa sport

In questa notizia si parla di: propri - limiti - sport - allenarsi

Tommaso Zorzi: «Bisogna essere consapevoli dei propri limiti: se mi proponessero Sanremo oggi non sarei pronto. Il Papa sbaglia sulle famiglie: non mi sento meno famiglia perché non ho figli» - Nel suo nuovo romanzo racconta la libertà attraverso Luisa Casati Stampa, ma nella vita reale non ha paura di esporsi: «Dire di non occuparsi di politica oggi non è più una scusa».

L'obiettivo non è superare i propri limiti, ma mantenere le buone abitudini anche fuori casa. - L ’estate è sinonimo di relax, e porta con sé il rischio di interrompere le buone abitudini, soprattutto se appena acquisite.

Si va in scena con mister Parkinson: «In gioco per superare i propri limiti» - LA STORIA. La storia di Luigina Glielmi e l’esperienza del gruppo «Teatro e tremore» per mettere in circolo sempre nuove energie.

Superare i propri limiti: la resilienza nello sport e oltre; Oroscopo del fitness 2025: a ogni segno zodiacale il suo sport più adatto; Ecco il Garmin fenix 8, oltre ogni limite.

Fare sport quando fa caldo, raccomandazioni per allenarsi d’estate - Circa 20 milioni di italiani praticano una qualche attività nel tempo libero. Segnala repubblica.it

Scopri come il Monza di Paolo Bianco intensifica i doppi allenamenti in vista del match contro l’Alcione all’U-Power Stadium. - Scopri come il Monza di Paolo Bianco intensifica i doppi allenamenti in vista del match contro l’Alcione all’U- Come scrive monza-news.it