Rimini, 30 luglio 2025 – Arriva la deroga per i chiringuito. Nonostante le numerose multe già fatte per le feste abusive e la musica fuori orario o troppo alta, e i sequestri effettuati dalla Capitaneria di porto per le strutture abusive (le postazioni messe per i deejay e i concerti) in alcuni chioschi, il Comune ha deciso di concedere un’ora in più di intrattenimento nei locali sulla spiaggia. La deroga varrà per una sola volta a settimana, per il mese di agosto. “Si tratta – dicono da Palazzo Garampi – di una misura sperimentale per dare la possibilità agli operatori, nel mese di punta della stagione, di ampliare l’offerta di intrattenimento”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiringuito, feste in spiaggia più lunghe: a che ora chiudono